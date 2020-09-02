15:05  02 сентября
НБУ выведет из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты, выпущенные до 2003 года
10:30  02 сентября
Владельцы "евроблях" вышли на протест под Радой
17:58  02 сентября
Сутки в ООС: зафиксирован один обстрел и лесные пожары
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2020, 18:49 1

Пожар на Харьковщине: сгорело 8 домов, эвакуируют людей из близлежащих сел

02 сентября 2020, 18:49 1
Читайте також українською мовою
Огнем в Двуречанском районе охвачено 400 га леса
Огнем в Двуречанском районе охвачено 400 га леса
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

К ликвидации пожара задействовали пожарный самолет, поезд и спецтехнику.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как известно, 2 сентября в 12:55 поступило сообщение о пожаре леса Двуречанского лесничества Купянского лесхоза на окраине с. Горобовка Двуречанского района Харьковской области.

На момент прибытия спасателей было установлено, что горит хвойный лес. К месту происшествия были направлены еще 10 отделений службы спасения из города Харькова и других районных подразделений области. Всего привлекли 13 единиц техники ГСЧС и 80 человек личного состава.

Кроме того, для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд и пожарный самолет АН-32П, а также 5 единиц техники лесхоза.

Через порывы ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобовка, граничащего с лесом. Огнем уничтожено 8 жилых домов. Существует угроза распространения пламени на другой населенный пункт - с. Гряниковка. Общая площадь пожара составляет около 400 га, из них 100 га верхового леса.

в настоящее время продолжается ликвидация пожара и организована эвакуация жителей с. Гряниковка.

Двуречанский район: продолжается ликвидация масштабного лесного пожара площадью более 400га (ОБНОВЛЕНО) 2 сентября в 12:55 на...

Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области Среда, 2 сентября 2020 г.

Напомним, масштабный лесной пожар ликвидируют также в зоне ООС на Луганщине.

эвакуация лес пожар Харьков ГСЧС Харьковская область Дом село
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье
02 сентября 2020, 18:37
Зеленский назвал область, которая лидирует в ремонте и строительстве дорог
02 сентября 2020, 18:00
Сутки в ООС: зафиксирован один обстрел и лесные пожары
02 сентября 2020, 17:58
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые кандидаты": кого "Слуга народа" отправляет в бой со старыми мэрами
"Коронавирусный" Надал и пустота. Какова главная интрига выборов в Тернополе
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »