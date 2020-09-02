Пожар на Харьковщине: сгорело 8 домов, эвакуируют людей из близлежащих сел

Огнем в Двуречанском районе охвачено 400 га леса

Огнем в Двуречанском районе охвачено 400 га леса

Фото: ГСЧС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как известно, 2 сентября в 12:55 поступило сообщение о пожаре леса Двуречанского лесничества Купянского лесхоза на окраине с. Горобовка Двуречанского района Харьковской области.

На момент прибытия спасателей было установлено, что горит хвойный лес. К месту происшествия были направлены еще 10 отделений службы спасения из города Харькова и других районных подразделений области. Всего привлекли 13 единиц техники ГСЧС и 80 человек личного состава.

Кроме того, для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд и пожарный самолет АН-32П, а также 5 единиц техники лесхоза.

Через порывы ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобовка, граничащего с лесом. Огнем уничтожено 8 жилых домов. Существует угроза распространения пламени на другой населенный пункт - с. Гряниковка. Общая площадь пожара составляет около 400 га, из них 100 га верхового леса.

в настоящее время продолжается ликвидация пожара и организована эвакуация жителей с. Гряниковка.

Двуречанский район: продолжается ликвидация масштабного лесного пожара площадью более 400га (ОБНОВЛЕНО) 2 сентября в 12:55 на... Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области Среда, 2 сентября 2020 г.

Напомним, масштабный лесной пожар ликвидируют также в зоне ООС на Луганщине.