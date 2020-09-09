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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
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09 сентября 2020, 19:22 3

На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

09 сентября 2020, 19:22 3
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По всей линии фронта обстрелов не зафиксировано
По всей линии фронта обстрелов не зафиксировано
Фото: flickr
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С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Также среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

В штабе ООС добавили, что на территории Донецкой и Луганской областей продолжается ликвидация пожаров.

Вблизи Катериновки военнослужащие ВСУ и ГСЧС локализовали пожар на площади 8 гектаров, а вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - на площади 20 гектаров. В то же время в районе урочища Чистый Лиман военнослужащие и техника Вооруженных Сил Украины тушат незначительные очаги огня", - сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что угрозы распространения огня в направлении населенных пунктов нет.

Напомним, в ОБСЕ зафиксировали более тысячи нарушений перемирия на Донбассе, только из стрелкового оружия стреляли 812 раз.

ООС штаб АТО обстрелы военные пожар
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