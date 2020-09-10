В Кривом Роге из шахт поднимают протестующих из-за ухудшения состояния здоровья

Забастовка горняков продолжается

Забастовка горняков продолжается

Фото: Михаил Волынец Facebook

Сегодня на шахте «Октябрьская» из-за проблем со здоровьем на поверхность подняли и передали в руки врачей одного из участников акции протеста - Андрея Гайдука. А на шахте «Гвардейская» по этой же причине подняли трех горняков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, пишет RegioNews.

Из все 4 шахт КЗРК ("Октябрьской", "Гвардейской", "Родина", "Терновской"), где продолжаются подземные протесты, просят вместе с едой передавать лекарства. Из-за слишком высокой влажности в шахтах, у протестующих ухудшается состояние здоровья", - написал Волынец.

По его словам, под землей остаются 260 человек, которые требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

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В то же время на поверхности, возле управления КЖРК собрались работники шахт города, члены их семей, жители города , пришедшие поддержать борьбу шахтеров за достойные условия труда и адекватную зарплату.

Как сообщает журналист издания 0564, на месте собрания присутствуют Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец и народный депутат Юрий Корявченков.

Опубліковано 0564.ua - Сайт города Кривого Рога Четвер, 10 вересня 2020 р.

НАЖИВО. Мітинг на підтримку підземного протесту гірників шахт КЗРК. Опубліковано Михайло Волинець Четвер, 10 вересня 2020 р.

После общения с митингующими Михаил Волынец прошел в здание управления, где сейчас проходят переговоры с администрацией компании. Позже он сообщил, что намерен обратиться к омбудсмену Людмиле Денисовой из-за сложившейся катастрофической ситуации.

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Напомним, почти 400 горняков Днепропетровщины объявили подземный протест, они требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат.