У Кривому Розі виникла масштабна пожежа на сміттєвому полігоні

Для ліквідації загоряння залучили важку техніку

Для ліквідації загоряння залучили важку техніку

Фото: ДСНС

У Кривому Розі Дніпропетровської області спалахнула масштабна пожежа на полігоні зі зберігання твердих побутових відходів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, пожежа трапилася в Саксаганському районі міста на сміттєвому полігоні неподалік від шахти "Батьківщина". Для гасіння залучили чотири підрозділи рятувальників.

На цьому полігоні висота відходів сягає близько 15 метрів, а складається шар, переважно, із пластику. Тому пожежні машини не можуть проїхати в потрібне місце”, - йдеться в повідомленні.

Для ліквідації пожежі рятувальники залучили важку техніку, близько 01:20 ночі її вдалося локалізувати.

Зараз на полігоні підрозділи ДСНС займаються ліквідацією чотирьох вогнищ загоряння, для розслідування надзвичайної події створять спеціальну комісію.

Нагадаємо, на початку вересня на Харківщині спалахнула масштабна пожежа 400 га лісу. Згоріло 8 будинків, евакуювали людей з довколишніх сіл.

Крім того, лісову пожежу ліквідовували в зоні ООС на Луганщині.