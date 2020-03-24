"Укрпочта" запустила бесплатную доставку до больниц
Как передает RegioNews, об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский на своей страничке в Facebook.
"Начиная с сегодняшнего дня и до окончания карантина, с любого отделения "Укрпочты", или вызвав курьера можно бесплатно отправить помощь больницам. Пожалуйста - только продукцию промышленного производства! Такая посылка будет иметь значок "для лікарні". В областные центры до 30 кг в райцентры до 5 кг. Если посылка больше - просто разбейте на несколько, от этого она не станет бесплатнее", - написал он.
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Напомним, 23 марта Кабмин разрешил дистанционную доставку лекарств на время карантина.
Минздрав обсудил с онлайн-ритейлером Rozetka алгоритмы доставки продуктов питания и быта в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения.
Президент заявлял что украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.
Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты. Также рассаматривают вопрос увеличения субсидий на время карантина.
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