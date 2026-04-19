Стрельба в Чернигове: полиция работает на месте происшествия
В воскресенье, 19 апреля, в Чернигове неизвестные устроили стрельбу на улице. На месте работают правоохранители
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительной информации, у мужчины изъяли стартовый пистолет. В то же время сообщения о стрельбе по детям не подтверждаются.
В результате инцидента пострадавших нет.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопросы правовой квалификации.
Напомним, на Закарпатье девятиклассник устроил стрельбу в школе. Парень достал пистолет и произвел два выстрела, в результате чего ранил одноклассника. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет, а бежавшего после совершенного стрелка за считанные минуты остановили патрульные полицейские.