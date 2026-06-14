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14 июня 2026, 18:00

"Я не осознала": кулинарка Ольга Мартыновская сделала заявление после скандала с издевательством над котом

14 июня 2026, 18:00
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Фото из открытых источников
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Украинская шеф-поварешка и судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" попала в скандал после обсуждения ее детства. Тогда она рассказала Маше Ефросининой, как издевалась над животными

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ольга Мартыновская в новом заявлении принесла извинения. По ее словам, она смешала собственные воспоминания с детскими представлениями о том, как выглядит "сорвиголова". В результате это прозвучало как ее личная история.

"Я не осознала, что моя интонация, мои формулировки и сама подача могут создать впечатление, будто жестокость к животным – это что-то, о чем можно вспоминать легко, без должной оценки, и нормализовать подобное. И именно это я считаю своей величайшей ошибкой", - сказала кулинарка.

Напомним, ранее судья "МастерШефа" Ольга Мартыновская в интервью Маше Ефросининой рассказала о том, как издевалась над котами в детстве. Все это женщины обсуждали со смехом, что послужило поводом для хейта в соцсетях.

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