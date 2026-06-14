Шеф-повар Евгений Клопотенко женился: первые кадры по свадьбе
Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская официально поженились. Они уже показали первые кадры по празднованию
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Кулинар и его избранница провели свадьбу в украинских традициях. Во время празднования также начался дождь, только улучшивший настроение пары и гостей. На фото можно увидеть гостей, приветствовавших молодоженов под зонтиками.
"Официально муж и жена. Спасибо всем, кто стал частью этого дня: родным, друзьям, команде поваров и сервиса", - говорит Евгений Клопотенко.
Напомним, ранее Евгений Клопотенко рассказывал, что подарил своей девушке на День Николая. Оказалось, что он купил для нее консервы.
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