Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские войска нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области

Об этом сообщает прессслужба "Черниговоблэнерго", информирует RegioNews.

"В результате рашистского обстрела поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточен ряд населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Напомним, ночью 12 января россияне атаковали Одессу. Поврежденный объект инфраструктуры и дома, есть обесточивание в одном из районов города.