ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
Майже добу без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень
Майже добу без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Чернігівській області зберігається складна ситуація з електропостачання. В багатьох громадах діють жорсткі графіки погодинних відключень електроенергії

Як передає RegioNews, про це повідомив радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван в ефірі національного телемарафону.

За його словами, чинні графіки передбачають відсутність електрики до 19-20 годин на добу для окремих домогосподарств.

Окрім планових відключень, на Чернігівщині також застосовуються аварійні знеструмлення в районах, де тривають відновлювальні роботи.

"За тривалої відсутності електропостачання і об'єкти ЖКГ, і критична інфраструктура переходять на роботу від генераторів", – зазначив він.

Як повідомлялось, росіяни пошкодили важливий енергооб’єкт на Чернігівщині. Інцидент стався кілька тижнів тому.

