Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники требовали и получали средства от предпринимателей за "лояльность" во время проверок. Речь идет о нарушениях в торговле подакцизными товарами, ведении бизнеса без лицензий и несоблюдении правил использования регистраторов расчетных операций.

Размер "откатов" зависел от возможных штрафов, которые могли начисляться, а за деньги налоговики уменьшали сумму штрафов или вовсе не фиксировали нарушения.

23 января 2026 года всем троим было сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины – просьба и получение неправомерной выгоды должностными лицами в ответственном положении, повторно, по предварительному сговору группы лиц.

В то же время в служебных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты наличные деньги, транспортные средства, компьютеры, телефоны, электронные носители, документы и черновые записи о проверках предпринимателей.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и их временном отстранении от должностей. Разоблачение схемы стало возможным при содействии руководства ГНС Украины, а следствие продолжается.

