В Черниговской области раскрыта коррупционная схема в налоговой: трем чиновникам сообщено о подозрении
О подозрении сообщено трем должностным лицам – двум руководителям структурных подразделений и главному государственному инспектору Главного управления ГНС области
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, чиновники требовали и получали средства от предпринимателей за "лояльность" во время проверок. Речь идет о нарушениях в торговле подакцизными товарами, ведении бизнеса без лицензий и несоблюдении правил использования регистраторов расчетных операций.
Размер "откатов" зависел от возможных штрафов, которые могли начисляться, а за деньги налоговики уменьшали сумму штрафов или вовсе не фиксировали нарушения.
23 января 2026 года всем троим было сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины – просьба и получение неправомерной выгоды должностными лицами в ответственном положении, повторно, по предварительному сговору группы лиц.
В то же время в служебных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты наличные деньги, транспортные средства, компьютеры, телефоны, электронные носители, документы и черновые записи о проверках предпринимателей.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и их временном отстранении от должностей. Разоблачение схемы стало возможным при содействии руководства ГНС Украины, а следствие продолжается.
Напомним, в Винницкой области чиновница ТЦК требовала деньги у матери погибшего военного. Правоохранители выяснили, что в 2023 году она предлагала "помощь" с оформлением единовременной выплаты и обещала "повлиять" на решение комиссии.