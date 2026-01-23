19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 20:29

В Черниговской области раскрыта коррупционная схема в налоговой: трем чиновникам сообщено о подозрении

23 января 2026, 20:29
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

О подозрении сообщено трем должностным лицам – двум руководителям структурных подразделений и главному государственному инспектору Главного управления ГНС области

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники требовали и получали средства от предпринимателей за "лояльность" во время проверок. Речь идет о нарушениях в торговле подакцизными товарами, ведении бизнеса без лицензий и несоблюдении правил использования регистраторов расчетных операций.

Размер "откатов" зависел от возможных штрафов, которые могли начисляться, а за деньги налоговики уменьшали сумму штрафов или вовсе не фиксировали нарушения.

23 января 2026 года всем троим было сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины – просьба и получение неправомерной выгоды должностными лицами в ответственном положении, повторно, по предварительному сговору группы лиц.

В то же время в служебных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты наличные деньги, транспортные средства, компьютеры, телефоны, электронные носители, документы и черновые записи о проверках предпринимателей.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и их временном отстранении от должностей. Разоблачение схемы стало возможным при содействии руководства ГНС Украины, а следствие продолжается.

Напомним, в Винницкой области чиновница ТЦК требовала деньги у матери погибшего военного. Правоохранители выяснили, что в 2023 году она предлагала "помощь" с оформлением единовременной выплаты и обещала "повлиять" на решение комиссии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область ГНС коррупционная схема обыски предприниматели
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
23 января 2026, 13:42
Наводила баллистику на киевские ТЭЦ: СБУ задержала российскую агентку
23 января 2026, 10:26
ГБР проводит обыски в Оболонской РГА из-за схемы для уклонистов
22 января 2026, 21:50
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Не могут быть переговоры о мире под обстрелами и убийствами мирных людей
23 января 2026, 22:15
Пожелал света и любви: боксер Усик обратился к украинцам из Таиланда
23 января 2026, 22:02
В ДТЭК заявили, что Украина на грани гуманитарной катастрофы после атак РФ
23 января 2026, 21:44
Кабмин утвердил доплаты 20 тысяч грн работникам, привлеченным к возобновлению энергосистемы
23 января 2026, 21:33
ФЛП могут получить до 15 000 грн и кредиты 0% на энергогенераторы: детали программы
23 января 2026, 21:18
Во Львовской области мужчина открыл огонь по работникам ТЦК и пытался сбежать встречной полосой
23 января 2026, 21:00
В Эмиратах украинская делегация ведет исторические трехсторонние переговоры с Россией и США: что известно
23 января 2026, 20:15
Сбежал прямо с авто, когда ехал в пункт сбора: в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации
23 января 2026, 19:55
В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко
23 января 2026, 19:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »