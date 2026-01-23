16:04  23 января
10:45  23 января
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
09:15  23 января
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
23 января 2026, 13:42

Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых

23 января 2026, 13:42
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня 23 января российские военные атаковали территорию агропредприятия в селе Вертиевка Нежинского района Черниговской области.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его данным, при ударе беспилотников пострадали четверо гражданских мужчин в возрасте от 35 до 74 лет. Они получили ранения средней и тяжелой степени и находятся в больнице, где медики оказывают необходимую помощь.

"После первых ударов люди вышли осмотреть место происшествия, хотя воздушная тревога продолжалась. А это прямая угроза жизни. Был повторный удар. Как следствие – четыре человека с ранениями в больнице. Такое любопытство бывает роковым", – подчеркнул Чаус.

Начальник ОВА призвал граждан не подходить к местам прилета и не снимать удары по телефонам, поскольку это может быть смертельно опасно.

Напомним, в ночь на 23 января вражеская армия атаковала Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера" и беспилотниками других типов, около 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях.

