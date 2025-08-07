Фото: полиция

Глава и депутат Верховинского поселкового совета требовали взятку от предпринимателя за аренду земельного участка и разрешение на установку на нем магазина

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Чиновники получали взятку в 8000 долларов частями. Сначала взяли 1500 долларов за положительное решение на сессии. А 6 августа их задержали при получении второй части – еще 6500 долларов.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Уголовное производство расследуется по ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабные коррупционные схемы в Ивано-Франковской и Волынской областях. Подозрения получили чиновники и руководители государственных предприятий, которые вместо того, чтобы работать на благо общества, наживались на государственном и коммунальном имуществе. На Франковщине разоблачили 40 чиновников.