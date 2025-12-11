08:40  11 грудня
Хабар за незаконну вирубку лісу: ДБР затримало прокурора Чернігівщини
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
На Київщині сапери вилучили бойову частину БпЛА "Герань-2"
Хабар за незаконну вирубку лісу: ДБР затримало прокурора Чернігівщини

Фото: ДБР
Співробітники ДБР у взаємодії з СБУ затримали "на гарячому»" прокурора однієї з окружних прокуратур Чернігівської області

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Правоохоронці зафіксували момент отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. доларів США.

За ці кошти прокурор обіцяв закрити кримінальне провадження та сприяти уникненню відповідальності за незаконну порубку лісу на території одного з населених пунктів області.

Наразі затриманому готують повідомлення про підозру. Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Слідчі проводять невідкладні дії для встановлення можливих співучасників посадовця.

Нагадаємо, на Прикарпатті голову та депутата селищної ради затримали на хабарі в 8000 доларів. Вони вимагали хабар від підприємця за оренду земельної ділянки та дозвіл на встановлення на ній магазину.

Чернігівська область ДБР СБУ хабар прокурор підозра запобіжний захід
