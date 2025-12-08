Фото: ДСНС

Вночі 8 грудня ворог вкотре атакував мирне населення Чернігова. Окупанти поцілили по житловому району в центрі міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужби поліції та ДСНС.

Внаслідок падіння БПЛА пошкоджений багатоквартирний будинок та три легковики. У будівлі зазнали руйнувань віконні конструкції та газопровід. Рятувальники ліквідували загоряння газу.

Також внаслідок вибуху пошкоджений дитячий садок, магазини та установи.

На місці працюють слідчі, патрульні поліцейські, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби.

Розгорнутий мобільний пункт, де поліцейські приймають заяви від потерпілих щодо пошкодженого майна та громадяни отримують психологічну допомогу від фахівців ДСНС. Здійснюється поквартирний обхід постраждалого будинку.

