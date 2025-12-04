16:35  04 грудня
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
04 грудня
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
04 грудня 2025, 19:36

Суд у Чернігові використав ChatGPT для редагування постанови і залишив курйозну помилку

04 грудня 2025, 19:36
Фото: ілюстративне
Постанову чернігівського суду редагували за допомогою ChatGPT, але фрагмент тексту з підказкою залишився в документі

Про це йдеться в постанові суда Чернігова, передає RegioNews.

У Чернігові суд допустив курйозну помилку під час підготовки постанови, використавши штучний інтелект для редагування тексту. У документі залишилася фраза: "Ось перевірений варіант вашого тексту з виправленням помилок", яку зазвичай видаляють після автоматичної обробки.

За інформацією юристів "ППЛ", цей епізод свідчить про те, що навіть офіційні органи іноді покладаються на технології, не перевіряючи результат до кінцевого формату. Фраза залишилася видимою для сторін справи, що додало курйозності ситуації.

Фрагмент ChatGPT залишився у тексті постанови

Подібні випадки демонструють, наскільки важливо контролювати автоматизовані процеси у судочинстві. Використання ChatGPT та інших штучних інтелектів стає дедалі частішим у роботі з документами, проте навіть маленька технічна деталь може привернути увагу громадськості та стати приводом для критики.

Юристи радять перевіряти тексти після будь-якого редагування штучним інтелектом, щоб уникнути помилок, що можуть вплинути на офіційний характер документів. Цей випадок у Чернігові став яскравим прикладом такого ризику.

Раніше повідомлялося, компанія OpenAI впровадила систему моніторингу в ChatGPT, яка автоматично виявляє "тригерні" слова та підозрілі повідомлення користувачів, що можуть свідчити про підготовку злочинів. Виявлені чати спочатку аналізує внутрішня команда модераторів, і якщо вони підтверджують реальну загрозу, компанія передає інформацію правоохоронним органам.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
