Фото: ілюстративне

Постанову чернігівського суду редагували за допомогою ChatGPT, але фрагмент тексту з підказкою залишився в документі

Про це йдеться в постанові суда Чернігова, передає RegioNews.

У Чернігові суд допустив курйозну помилку під час підготовки постанови, використавши штучний інтелект для редагування тексту. У документі залишилася фраза: "Ось перевірений варіант вашого тексту з виправленням помилок", яку зазвичай видаляють після автоматичної обробки.

За інформацією юристів "ППЛ", цей епізод свідчить про те, що навіть офіційні органи іноді покладаються на технології, не перевіряючи результат до кінцевого формату. Фраза залишилася видимою для сторін справи, що додало курйозності ситуації.

Фрагмент ChatGPT залишився у тексті постанови

Подібні випадки демонструють, наскільки важливо контролювати автоматизовані процеси у судочинстві. Використання ChatGPT та інших штучних інтелектів стає дедалі частішим у роботі з документами, проте навіть маленька технічна деталь може привернути увагу громадськості та стати приводом для критики.

Юристи радять перевіряти тексти після будь-якого редагування штучним інтелектом, щоб уникнути помилок, що можуть вплинути на офіційний характер документів. Цей випадок у Чернігові став яскравим прикладом такого ризику.

Раніше повідомлялося, компанія OpenAI впровадила систему моніторингу в ChatGPT, яка автоматично виявляє "тригерні" слова та підозрілі повідомлення користувачів, що можуть свідчити про підготовку злочинів. Виявлені чати спочатку аналізує внутрішня команда модераторів, і якщо вони підтверджують реальну загрозу, компанія передає інформацію правоохоронним органам.