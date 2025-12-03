На Чернігівщині прикордонники знищили приховану техніку і вогневу точку росіян

фото: ДПСУ

Оператори БпЛА Чернігівського прикордонного загону провели результативну бойову роботу на Північному напрямку, знищивши ворожу техніку та крупнокаліберний кулемет окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що під час повітряної розвідки прикордонники виявили техніку окупантів і вогневу точку з ДШК.

Після уточнення координат оператори БпЛА завдали прицільних ударів, унаслідок чого ворожа техніка була виведена з ладу, а кулемет – знищений.

