Как выключать свет в Украине 29 ноября

В субботу, 29 ноября, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Объем отключений остается таким же, как и 28 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

В компании напомнили, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

Графики почасовых отключений:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей

Графики ограничения мощности:

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей

"Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – добавили в ведомстве.

Напомним, власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для общин и критической инфраструктуры. Об этом заявили в Кабмине.