Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни знову атакували енергооб'єкт в Чернігівській області, через що без світла залишилося місто Славутич на Київщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Чернігівобленерго".

"Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкту без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області", – йдеться у повідомленні.

Споживачів просять зберігати спокій та вживати заходів задля власної безпеки. Енергетики почнуть ліквідацію наслідків теракту, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Зазначимо, у Славутичі мешкає понад 20 тисяч осіб.

Раніше ми повідомляли, як вимикатимуть світло в Україні 29 листопада. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.