21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада
У Києві 22-річний молодик маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів
21 листопада
На Одещині перекинувся човен з людьми: двоє загиблих, третього шукають
20 листопада 2025, 09:53

У Чернігові 10-річний хлопчик отримав поранення через вибух боєприпасу

20 листопада 2025, 09:53
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В середу, 19 листопада, в Чернігові 10-річний хлопчик отримав поранення внаслідок вибуху боєприпасу на балконі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, коли батьків не було вдома, дитина взяла та розібрала боєприпас до стрілецької зброї – він здетонував. Хлопець дістав травми, його госпіталізували.

Поліція зареєструвала відомості про подію та встановлює всі обставини. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Правоохоронці закликають батьків контролювати дозвілля дітей і нагадують: при виявленні підозрілих предметів не торкайтесь їх, не переміщуйте й не намагайтесь самотужки знешкодити, повідомте поліцію та дочекайтеся прибуття фахівців.

Нагадаємо, на Одещині дев'ятирічна дівчинка принесла учбову гранату до школи – вона вибухнула. Поліцейські встановили, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не простежили за тим, що дитина взяла її до школи.

