В Черниговской области задержали 18-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки
Полиция задержала 18-летнего жителя Корюковского района по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В полицию обратилась мать девочки и сообщила, что юноша совершал действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери.
Правоохранители провели ряд обысков и изъяли доказательства.
Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний ранее судимый житель Корюковского района.
Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет). Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
