Фото: полиция

Полиция задержала 18-летнего жителя Корюковского района по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию обратилась мать девочки и сообщила, что юноша совершал действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери.

Правоохранители провели ряд обысков и изъяли доказательства.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний ранее судимый житель Корюковского района.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет). Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

