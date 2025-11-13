На Чернігівщині затримали 18-річного юнака за зґвалтування 13-річної дівчинки
Поліція затримала 18-річного жителя Корюківського району за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
До поліції звернулась звернулась мати дівчини та повідомила, що юнак вчиняв дії сексуального характеру щодо її 13-річної доньки.
Правоохоронці провели низку обшуків та вилучили речові докази.
Поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його. Ним виявився 18-річний раніше судимий мешканець Корюківського району.
Зловмиснику оголосили підозру за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років). Йому загрожує від 10 до 15 років вʼязниці.
Нагадаємо, у Києві затримали 22-річного молодика, який у закинутій будівлі зґвалтував 11-річну дівчинку. Зловмисника взяли під варту.