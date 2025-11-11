Шукав "легкого заробітку": на Чернігівщині засудили агента РФ, який шпигував за українськими військовими

Ілюстративне фото

Засудили агента російської розвідки. Відомо, що він шпигував для росіян на території Чернігівської області

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зловмисник фіксував локації Сил оборони. Потім він передавав координати російській розвідці. Особливо ворог цікавився розставанням командно-спостережливих пунктів та напрямками руху прикордонних нарядів.

Крім того, росіяни намагались дізнатися дислокацію блокпостів та логістичних складів українських військових. Жителі прикордоння вони знайшли в Telegram, де він шукав "легкі гроші", і завербували його.

Навесні цього року правоохоронці затримали зрадника. Тепер він отримав вирок: чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.