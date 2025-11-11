11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 14:45

Шукав "легкого заробітку": на Чернігівщині засудили агента РФ, який шпигував за українськими військовими

11 листопада 2025, 14:45
Ілюстративне фото
Засудили агента російської розвідки. Відомо, що він шпигував для росіян на території Чернігівської області 

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зловмисник фіксував локації Сил оборони. Потім він передавав координати російській розвідці. Особливо ворог цікавився розставанням командно-спостережливих пунктів та напрямками руху прикордонних нарядів.

Крім того, росіяни намагались дізнатися дислокацію блокпостів та логістичних складів українських військових. Жителі прикордоння вони знайшли в Telegram, де він шукав "легкі гроші", і завербували його.

Навесні цього року правоохоронці затримали зрадника. Тепер він отримав вирок: чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Дніпропетровщині жінка жорстоко розправилась з 69-річною пенсіонеркою
11 листопада 2025, 17:05
СБУ та Нацполіція повідомили про підозру раднику Міністра соціальної політики
11 листопада 2025, 16:52
Зеленський відвідав Херсон: що сказав президент
11 листопада 2025, 16:52
На Рівненщині чоловік вбив знайомого молотком та ножем: завдавав удари по тілу
11 листопада 2025, 16:45
У Дніпрі засудили коригувальника: передавав координати нафтобази
11 листопада 2025, 16:25
Фонд Стерненка отримав 44 млн грн від угод зі слідством
11 листопада 2025, 16:21
У місті на Донеччині зупинили газопостачання через російські обстріли
11 листопада 2025, 16:08
Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" у Росії
11 листопада 2025, 15:56
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 15:39
На Рівненщині чоловік жорстоко побив односельця: звинуватив у крадіжці та завдав удар ножем
11 листопада 2025, 15:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
