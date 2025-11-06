Дроны атаковали Черниговщину: попали по энергообъекту и транспортной инфраструктуре
Вечером 5 ноября российские беспилотники "Герань" атаковали энергообъект в приграничной громаде Черниговского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и ГСЧС.
На месте прилета вспыхнул пожар, его ликвидировали. Энергетики работают над восстановлением.
В Нежинском районе враг попал по транспортной инфраструктуре.
В Корюковском районе обломки дрона повредили жилой дом и автомобиль.
Ночью 6 ноября область снова подверглась атаке ударными беспилотниками, в том числе дроны летели и на Чернигов. Попаданий в черте города не зафиксировано.
Предварительно, в результате вражеских атак пострадавших нет.
Чиновник добавил, что за прошедшие сутки под обстрелами находились 17 населенных пунктов – зафиксировано 35 обстрелов.
Напомним, ночью 6 ноября враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Повреждена железнодорожная инфраструктура . К счастью, пострадавших нет.