Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и ГСЧС.

На месте прилета вспыхнул пожар, его ликвидировали. Энергетики работают над восстановлением.

В Нежинском районе враг попал по транспортной инфраструктуре.

В Корюковском районе обломки дрона повредили жилой дом и автомобиль.

Ночью 6 ноября область снова подверглась атаке ударными беспилотниками, в том числе дроны летели и на Чернигов. Попаданий в черте города не зафиксировано.

Предварительно, в результате вражеских атак пострадавших нет.

Чиновник добавил, что за прошедшие сутки под обстрелами находились 17 населенных пунктов – зафиксировано 35 обстрелов.

Напомним, ночью 6 ноября враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Повреждена железнодорожная инфраструктура . К счастью, пострадавших нет.