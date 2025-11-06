09:52  06 ноября
06 ноября 2025, 10:26

Дроны атаковали Черниговщину: попали по энергообъекту и транспортной инфраструктуре

06 ноября 2025, 10:26
Фото: ГСЧС
Читайте також
Вечером 5 ноября российские беспилотники "Герань" атаковали энергообъект в приграничной громаде Черниговского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и ГСЧС.

На месте прилета вспыхнул пожар, его ликвидировали. Энергетики работают над восстановлением.

В Нежинском районе враг попал по транспортной инфраструктуре.

В Корюковском районе обломки дрона повредили жилой дом и автомобиль.

Ночью 6 ноября область снова подверглась атаке ударными беспилотниками, в том числе дроны летели и на Чернигов. Попаданий в черте города не зафиксировано.

Предварительно, в результате вражеских атак пострадавших нет.

Чиновник добавил, что за прошедшие сутки под обстрелами находились 17 населенных пунктов – зафиксировано 35 обстрелов.

Напомним, ночью 6 ноября враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Повреждена железнодорожная инфраструктура . К счастью, пострадавших нет.

