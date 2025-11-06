Дрони атакували Чернігівщину: поцілили по енергооб’єкту та транспортній інфраструктурі
Ввечері 5 листопада російські безпілотники "Герань" атакували енергооб’єкт у прикордонній громаді Чернігівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та ДСНС.
На місці прильоту спалахнула пожежа, її ліквідували. Енергетики працюють над відновленням.
У Ніжинському районі ворог поцілив по транспортній інфраструктурі.
У Корюківському районі уламки дрона пошкодили житловий будинок і автівку.
Вночі 6 листопада область знову зазнала атаки ударними безпілотниками, зокрема дрони летіли і на Чернігів. Влучань у межах міста не зафіксовано.
Попередньо, внаслідок ворожих атак постраждалих немає.
Посадовець додав, що минулої доби під обстрілами перебували 17 населених пунктів – зафіксовані 35 обстрілів.
Нагадаємо, вночі 6 листопада ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Пошкоджена залізнична інфраструктура. На щастя, постраждалих немає.