09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
08:10  06 листопада
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
08:24  06 листопада
Бійка між дітьми в Полтаві: 11-річного хлопчика побили в дендропарку
06 листопада 2025, 10:26

Дрони атакували Чернігівщину: поцілили по енергооб’єкту та транспортній інфраструктурі

06 листопада 2025, 10:26
Фото: ДСНС
Ввечері 5 листопада російські безпілотники "Герань" атакували енергооб’єкт у прикордонній громаді Чернігівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та ДСНС.

На місці прильоту спалахнула пожежа, її ліквідували. Енергетики працюють над відновленням.

У Ніжинському районі ворог поцілив по транспортній інфраструктурі.

У Корюківському районі уламки дрона пошкодили житловий будинок і автівку.

Вночі 6 листопада область знову зазнала атаки ударними безпілотниками, зокрема дрони летіли і на Чернігів. Влучань у межах міста не зафіксовано.

Попередньо, внаслідок ворожих атак постраждалих немає.

Посадовець додав, що минулої доби під обстрілами перебували 17 населених пунктів – зафіксовані 35 обстрілів.

Нагадаємо, вночі 6 листопада ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Пошкоджена залізнична інфраструктура. На щастя, постраждалих немає.

