16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 18:14

У Чернигова до сих пор нет реального резерва топлива для генераторов: начальник МВА о недостатках в подготовке к возможному блекауту

04 ноября 2025, 18:14
Чернигов до сих пор не имеет реального резерва топлива для генераторов, обеспечивающих работу Пунктов несокрушимости и объектов критической инфраструктуры

Об этом заявил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, подчеркнув серьезные недостатки в подготовке города к чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

"Месяц назад мною была поставлена задача выполнить ряд мер, необходимых для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в городе, в том числе и на возможный блекаут. Одним из ключевых пунктов было создание реального резерва топлива для генераторов", – отметил Брижинский.

Однако на состоявшемся недавно совещании стало известно, что на данный момент резерв топлива не создан, а Управление гражданской защиты городского совета не имеет четкого плана обеспечения Пунктов несокрушимости и объектов критической инфраструктуры необходимыми топливными ресурсами.

"Другие задачи, о которых нельзя говорить публично, также остались невыполненными", - добавил он, указав на серьезные проблемы в организации подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением. По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.

Чернигов отключения света
В Киеве обновили графики отключений света: появились новые ограничения для некоторых абонентов
04 ноября 2025, 17:27
На Черниговщине два фермера погибли из-за детонации российского БПЛА
03 ноября 2025, 22:39
В октябре ДТЭК вернул свет почти 3 миллионам семей
03 ноября 2025, 20:49
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Стало известно, когда в Киеве откроют главную елку страны
04 ноября 2025, 19:55
Бойцы спецназа показали кадры боев в Покровске
04 ноября 2025, 19:43
Зеленский обвинил Орбана в поддержке Путина
04 ноября 2025, 19:31
Препятствование деятельности ВСУ: в Одессе женщину осудили из-за TikTok-видео
04 ноября 2025, 18:40
Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направлении
04 ноября 2025, 18:34
Мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе
04 ноября 2025, 18:19
В Полтавской области "бизнесвумен" продавала военному справку за 6 тысяч долларов
04 ноября 2025, 18:15
Бил по разным частям тела: во Львове мужчина жестоко избил свою тещу во время ссоры
04 ноября 2025, 17:55
Сердце уже не билось: в Харьковской области медики спасли жизнь женщины
04 ноября 2025, 17:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
