У Чернигова до сих пор нет реального резерва топлива для генераторов: начальник МВА о недостатках в подготовке к возможному блекауту

Чернигов до сих пор не имеет реального резерва топлива для генераторов, обеспечивающих работу Пунктов несокрушимости и объектов критической инфраструктуры

Об этом заявил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, подчеркнув серьезные недостатки в подготовке города к чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

"Месяц назад мною была поставлена задача выполнить ряд мер, необходимых для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в городе, в том числе и на возможный блекаут. Одним из ключевых пунктов было создание реального резерва топлива для генераторов", – отметил Брижинский.

Однако на состоявшемся недавно совещании стало известно, что на данный момент резерв топлива не создан, а Управление гражданской защиты городского совета не имеет четкого плана обеспечения Пунктов несокрушимости и объектов критической инфраструктуры необходимыми топливными ресурсами.

"Другие задачи, о которых нельзя говорить публично, также остались невыполненными", - добавил он, указав на серьезные проблемы в организации подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением. По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.