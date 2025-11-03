На Черниговщине два фермера погибли из-за детонации российского БПЛА
В Черниговской области во время полевых работ погибли двое местных фермеров из-за детонации российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА)
Об этом сообщает Телевидение Торонто, передает RegioNews.
По предварительной информации, мужчины работали на поле, когда БПЛА взорвался.
На месте происшествия работают стражи порядка и взрывотехники, которые выясняют все обстоятельства трагедии.
Инцидент подчеркивает опасность, которую несут оставленные или целенаправленно направленные на гражданскую инфраструктуру БПЛА во время войны.
Напомним, ранее в селе Малая Камышеваха на Харьковщине на мини взорвался автомобиль ВАЗ 2106. В машине находился 61-летний мужчина, он погиб.
