В Киеве обновили графики отключений света: появились новые ограничения для некоторых абонентов

В Киеве обновили графики отключений электроснабжения из-за сложных погодных условий и технических проблем. Некоторым абонентам, не планировавшим отключений, в частности, в очереди 1.2, были ограничены поставки электроэнергии

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

Изменения были необходимы из-за дополнительных нагрузок на электросеть. Известно, что некоторые районы города были подключены к электроснабжению вне очереди из-за возникновения непредвиденных технических ситуаций, повлиявших на графики отключений.

Попавшим под эти ограничения киевлянам рекомендовано запастись необходимыми бытовыми вещами на случай отключений, а также следить за новостями об обновлениях в графиках.

Напомним, ранее энергетики говорили о том, что ограничения могут быть изменены в любое время суток. Поэтому следует следить за официальными страницами операторов. Кроме того, украинцы призывали бережно пользоваться электроэнергией.