На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі
Чернігів досі не має реального резерву палива для генераторів: начальник МВА про недоліки у підготовці до можливого блекауту

Чернігів досі не має реального резерву палива для генераторів, які забезпечують роботу Пунктів незламності та об'єктів критичної інфраструктури

Про це заявив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, підкресливши серйозні недоліки у підготовці міста до надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

"Місяць тому мною була поставлена задача — виконати ряд заходів, необхідних для ефективного реагування на надзвичайні ситуації в місті, у тому числі й на можливий блекаут. Одним із ключових пунктів було створення реального резерву палива для генераторів", — зазначив Брижинський.

Проте на нараді, яка відбулася нещодавно, стало відомо, що на даний момент резерв палива не створено, а Управління цивільного захисту міської ради не має чіткого плану забезпечення Пунктів незламності та об'єктів критичної інфраструктури необхідними паливними ресурсами.

"Інші задачі, про які не можна говорити публічно, також залишилися невиконаними", — додав він, вказавши на серйозні проблеми в організації підготовки до надзвичайних ситуацій.

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що в Україні можуть виникнути проблеми з опаленням. За його словами, основні ризики зберігаються в регіонах, які традиційно мають проблеми з теплопостачанням, зокрема в Кривому Розі, Чернігові та Одесі.

Чернігів відключення світла
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
