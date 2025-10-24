14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 20:38

Опасная находка: на Черниговщине обнаружили неразорванные боевые части вражеских дронов

24 октября 2025, 20:38
українською мовою
фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Взрывотехники полиции Черниговской области успешно обезвредили боевые части вражеских ударных беспилотников, сбитых силами обороны Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Инциденты произошли в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах.

Специалисты проверили все обнаруженные неразорванные боеприпасы и элементы дронов. Ни одна из боевых частей не сдетонировала, поэтому ее безопасно уничтожили путем контролируемого подрыва.

Взрывотехники работают на месте находки

Полиция напоминает жителям об опасности самостоятельного досмотра или перемещения таких предметов. Немотивированные действия могут привести к серьезным травмам или смерти.

В случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников или других взрывоопасных предметов полиция призывает немедленно звонить по номеру 102.

Напомним, ранее на Полтавщине взрывотехники изъяли и обезвредили боевую часть вражеского беспилотника. Специалисты предотвратили возможную угрозу для местных жителей, работая с обломками дрона под контролем.

Черниговская область БПЛА дроны взрывотехники полиция боевая часть
