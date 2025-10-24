Опасная находка: на Черниговщине обнаружили неразорванные боевые части вражеских дронов
Взрывотехники полиции Черниговской области успешно обезвредили боевые части вражеских ударных беспилотников, сбитых силами обороны Украины
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Инциденты произошли в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах.
Специалисты проверили все обнаруженные неразорванные боеприпасы и элементы дронов. Ни одна из боевых частей не сдетонировала, поэтому ее безопасно уничтожили путем контролируемого подрыва.
Полиция напоминает жителям об опасности самостоятельного досмотра или перемещения таких предметов. Немотивированные действия могут привести к серьезным травмам или смерти.
В случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников или других взрывоопасных предметов полиция призывает немедленно звонить по номеру 102.
Напомним, ранее на Полтавщине взрывотехники изъяли и обезвредили боевую часть вражеского беспилотника. Специалисты предотвратили возможную угрозу для местных жителей, работая с обломками дрона под контролем.