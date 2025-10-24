Небезпечна знахідка: на Чернігівщині виявили нерозірвані бойові частини ворожих дронів

фото: Національна поліція України

Вибухотехніки поліції Чернігівської області успішно знешкодили бойові частини ворожих ударних безпілотників, які були збиті силами оборони України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Інциденти сталися у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

Фахівці перевірили всі виявлені нерозірвані боєприпаси та елементи дронів. Жодна з бойових частин не здетонувала, тому її безпечно знищили шляхом контрольованого підриву.

Вибухотехніки працюють на місці знахідки

Поліція нагадує мешканцям про небезпеку самостійного огляду або переміщення таких предметів. Невмотивовані дії можуть призвести до серйозних травм або смерті.

У разі виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників або інших вибухонебезпечних предметів поліція закликає негайно телефонувати за номером 102.

