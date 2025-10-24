14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2025, 20:38

Небезпечна знахідка: на Чернігівщині виявили нерозірвані бойові частини ворожих дронів

24 жовтня 2025, 20:38
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Вибухотехніки поліції Чернігівської області успішно знешкодили бойові частини ворожих ударних безпілотників, які були збиті силами оборони України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Інциденти сталися у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

Фахівці перевірили всі виявлені нерозірвані боєприпаси та елементи дронів. Жодна з бойових частин не здетонувала, тому її безпечно знищили шляхом контрольованого підриву.

Вибухотехніки працюють на місці знахідки

Поліція нагадує мешканцям про небезпеку самостійного огляду або переміщення таких предметів. Невмотивовані дії можуть призвести до серйозних травм або смерті.

У разі виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників або інших вибухонебезпечних предметів поліція закликає негайно телефонувати за номером 102.

Нагадуємо, раніше на Полтавщині вибухотехніки вилучили та знешкодили бойову частину ворожого безпілотника. Фахівці запобігли можливій загрозі для місцевих жителів, працюючи з уламками дрона під контролем.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область БПЛА дрони вибухотехніки поліція бойова часть
На Дніпропетровщині чоловік напав на товариша з ножем
24 жовтня 2025, 14:55
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
24 жовтня 2025, 14:05
Чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці
24 жовтня 2025, 12:59
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Харкові будуть судити шахрая, заробляв на фейкових державних виплатах
24 жовтня 2025, 22:20
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
24 жовтня 2025, 21:55
На окупованому Запоріжжі росіяни знищують малий бізнес: що відбувається
24 жовтня 2025, 21:40
В Дарницькому районі Києва трамвай наїхав на пішохода: що відомо про потерпілого
24 жовтня 2025, 21:30
На Вінниччині викрили крипто-шахраїв, які вкрали понад 60 тисяч доларів
24 жовтня 2025, 21:25
Нові КАБи здатні досягати околиць Києва: старі методи захисту можуть не спрацювати
24 жовтня 2025, 21:15
На Закарпатті спроба втекти за кордон ледь не закінчилась трагедією
24 жовтня 2025, 20:55
Військовий у Харкові намагався "відкупити" п'яну дружину за кермом – суд виніс вирок
24 жовтня 2025, 20:52
На Київщині мотоцикліст "влаштував гонки" та влаштував ДТП
24 жовтня 2025, 20:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »