На Чернігівщині дрони атакували місто: 4 загиблих, 10 поранених, серед них – 10-річна дитина
У Чернігівській області сьогодні зафіксовано серію ударів дронів, що спричинили руйнування будинків та постраждалих серед мирного населення
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
Сьогодні Новгород-Сіверський на Чернігівщині зазнав атаки російських безпілотників. В результаті ударів по місту постраждали цивільні об’єкти та мешканці.
Під час атаки виникла пожежа у житловому будинку. Окрім того, зафіксовано влучання поблизу одного з медичних закладів. Пожежні та рятувальні служби оперативно виїхали на місце інциденту для ліквідації наслідків.
Попередньо відомо про чотирьох загиблих. Ще десять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них 10-річна дитина. Постраждалі були госпіталізовані до місцевих медичних закладів для надання допомоги.
