Фото: ДСНС України

У Чернігівській області сьогодні зафіксовано серію ударів дронів, що спричинили руйнування будинків та постраждалих серед мирного населення

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Сьогодні Новгород-Сіверський на Чернігівщині зазнав атаки російських безпілотників. В результаті ударів по місту постраждали цивільні об’єкти та мешканці.

Пожежники ліквідують наслідки атаки

Під час атаки виникла пожежа у житловому будинку. Окрім того, зафіксовано влучання поблизу одного з медичних закладів. Пожежні та рятувальні служби оперативно виїхали на місце інциденту для ліквідації наслідків.

Попередньо відомо про чотирьох загиблих. Ще десять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них 10-річна дитина. Постраждалі були госпіталізовані до місцевих медичних закладів для надання допомоги.

Жителі покидають пошкоджені будинки

Раніше повідомлялося, у Нікопольському районі російські обстріли FPV-дронами і артилерієй залишили поранену 66-річну жінку та пошкоджену інфраструктуру.