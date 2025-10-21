19:59  21 жовтня
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
18:15  21 жовтня
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
17:22  21 жовтня
У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2025, 21:28

На Чернігівщині дрони атакували місто: 4 загиблих, 10 поранених, серед них – 10-річна дитина

21 жовтня 2025, 21:28
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС України
Читайте также
на русском языке

У Чернігівській області сьогодні зафіксовано серію ударів дронів, що спричинили руйнування будинків та постраждалих серед мирного населення

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Сьогодні Новгород-Сіверський на Чернігівщині зазнав атаки російських безпілотників. В результаті ударів по місту постраждали цивільні об’єкти та мешканці.

Пожежники ліквідують наслідки атаки

Під час атаки виникла пожежа у житловому будинку. Окрім того, зафіксовано влучання поблизу одного з медичних закладів. Пожежні та рятувальні служби оперативно виїхали на місце інциденту для ліквідації наслідків.

Попередньо відомо про чотирьох загиблих. Ще десять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них 10-річна дитина. Постраждалі були госпіталізовані до місцевих медичних закладів для надання допомоги.

Жителі покидають пошкоджені будинки

Раніше повідомлялося, у Нікопольському районі російські обстріли FPV-дронами і артилерієй залишили поранену 66-річну жінку та пошкоджену інфраструктуру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл загиблі Чернігівська область дрони поранені шахеди Новгород-Сіверський
На Прикарпатті нетверезий учитель влаштував смертельну ДТП
21 жовтня 2025, 20:55
У Нікопольському районі 66-річна жінка поранена під час обстрілів РФ
21 жовтня 2025, 19:25
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів та шістьма ракетами
21 жовтня 2025, 10:35
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Одеситка знайшла мертву мишу в упаковці кефіру після двох днів споживання
21 жовтня 2025, 21:21
На Запоріжжі 13-річний хлопець отримав поранення після вибуху патрона
21 жовтня 2025, 21:12
В Україні різко зросла виручка виробників ювелірних виробів
21 жовтня 2025, 21:09
На Харківщині у ДТП загинула 35-річна жінка, постраждали троє, серед них 7-річна дитина
21 жовтня 2025, 20:59
На Прикарпатті нетверезий учитель влаштував смертельну ДТП
21 жовтня 2025, 20:55
Харків б’є рекорди штрафів ТЦК: понад 3,3 тис. проваджень
21 жовтня 2025, 20:47
"Я зупинив 8 військових конфліктів – і 9-та наближається", – Дональд Трамп
21 жовтня 2025, 20:29
В Україні зріс середній розмір виплат постраждалим у ДТП
21 жовтня 2025, 20:24
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
21 жовтня 2025, 19:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »