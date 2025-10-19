Фото: ДСНС Чернігівщини

18 жовтня під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік, триває встановлення причин інциденту

Про це повідомляє ДСНС Чернігівщині, передає RegioNews.

У селі Савин Козелецької громади на Чернігівщині 18 жовтня сталася пожежа у житловому будинку, під час якої загинув чоловік 1959 року народження. Наразі причини загоряння встановлюються, триває перевірка.

За даними рятувальників, протягом 18 жовтня на території Чернігівщини зареєстрували сім пожеж. П’ять із них сталися у житлових будинках, одна – на об’єкті господарської інфраструктури, ще одна – на транспорті.

Окрім гасіння пожеж, піротехнічні підрозділи області за добу шість разів залучалися до робіт за призначенням. Вони виявили два вибухонебезпечні предмети, що потребували знешкодження.

Раніше повідомлялося, на Одещині троє людей постраждали через чадний газ, один чоловік загинув. Причини інциденту та стан потерпілих уточнюють.