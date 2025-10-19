13:13  19 жовтня
У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона
20:52  18 жовтня
РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області
12:07  19 жовтня
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2025, 12:25

На Чернігівщині під час пожежі вогонь забрав життя чоловіка: подробиці інциденту

19 жовтня 2025, 12:25
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Чернігівщини
Читайте также
на русском языке

18 жовтня під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік, триває встановлення причин інциденту

Про це повідомляє ДСНС Чернігівщині, передає RegioNews.

У селі Савин Козелецької громади на Чернігівщині 18 жовтня сталася пожежа у житловому будинку, під час якої загинув чоловік 1959 року народження. Наразі причини загоряння встановлюються, триває перевірка.

За даними рятувальників, протягом 18 жовтня на території Чернігівщини зареєстрували сім пожеж. П’ять із них сталися у житлових будинках, одна – на об’єкті господарської інфраструктури, ще одна – на транспорті.

Окрім гасіння пожеж, піротехнічні підрозділи області за добу шість разів залучалися до робіт за призначенням. Вони виявили два вибухонебезпечні предмети, що потребували знешкодження.

Раніше повідомлялося, на Одещині троє людей постраждали через чадний газ, один чоловік загинув. Причини інциденту та стан потерпілих уточнюють.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область пожежа загиблий Будинок ДСНС безпека смерть
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
19 жовтня 2025, 12:07
В Аргентині під час теледебатів помер 66-річний кандидат у депутати
19 жовтня 2025, 08:59
РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч споживачів
18 жовтня 2025, 12:22
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Черкащині двоє пенсіонерів загинули в ДТП на перехресті
19 жовтня 2025, 14:40
Торгує чужими землями: Путін запропонував обмін частини Запорізької й Херсонської області на всю Донеччину
19 жовтня 2025, 14:22
Українські біженці в США змушені сплатити $1000 за продовження перебування
19 жовтня 2025, 13:35
У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона
19 жовтня 2025, 13:13
Внаслідок ворожого удару у Шахтарському госпіталізовано 11 людей, пошкоджено 14 будинків та 30 авто
19 жовтня 2025, 12:55
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
19 жовтня 2025, 12:07
Українці платитимуть більше за бензин: експерти прогнозують підвищення цін
19 жовтня 2025, 11:30
На Сумщині через масовану ворожу атаку поранено четверих цивільних, серед них 32-річна жінка
19 жовтня 2025, 10:50
Масштабні протести проходять у США проти Дональда Трампа під гаслом "Ні королям"
19 жовтня 2025, 10:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »