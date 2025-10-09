Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, магазини, будівля сільради та автомобіль.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють поліцейські, які фіксують наслідки обстрілів та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня РФ атакувала Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів, понад 70 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 87 дронів.