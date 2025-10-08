Фото: pixabay

Російські війська знову атакували енергетичний об'єкт в Ніжинському районі Чернігівської області

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання", – йдеться в повідомленні.

Тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила про зміни в русі поїздів Ніжинського напрямку через удари РФ. Тимчасово не курсуватимуть деякі потяги.