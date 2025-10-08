08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08:44  08 жовтня
У Києві малолітні діти підпалили під'їзд багатоповерхівки
08:28  08 жовтня
На Київщині помер чоловік, який приїхав проходити військово-лікарську комісію
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 08:46

Росіяни знову вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині: без світла – понад 4,5 тисячі абонентів

08 жовтня 2025, 08:46
Читайте также на русском языке
Фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Російські війська знову атакували енергетичний об'єкт в Ніжинському районі Чернігівської області

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання", – йдеться в повідомленні.

Тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила про зміни в русі поїздів Ніжинського напрямку через удари РФ. Тимчасово не курсуватимуть деякі потяги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область енергообʼєкт війна обстріли знеструмлення електроенергія
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
На Кіровоградщині з річки Інгулець дістали тіло чоловіка
08 жовтня 2025, 10:49
Популізм проти ринку: чому українці ризикують замерзнути цієї зими
08 жовтня 2025, 10:45
Ядерна загроза на Запорізькій АЕС: Росія переходить до другої фази провокацій
08 жовтня 2025, 10:29
Закупівля "із націнкою": на Закарпатті судитимуть правоохоронця за переплату майже мільйона гривень за обладнання
08 жовтня 2025, 10:13
На 92-му році життя помер перший воротар львівських "Карпат"
08 жовтня 2025, 09:58
На Харківщині під час польових робіт трактор наїхав на вибухівку
08 жовтня 2025, 09:50
Росіяни атакували Корабельний район Херсона: є загиблі та поранена
08 жовтня 2025, 09:43
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: в поліції розповіли подробиці
08 жовтня 2025, 09:39
На Сумщині ворожий дрон влучив у будинок: постраждала родина, 4-річна дівчинка – у важкому стані
08 жовтня 2025, 09:25
У Рівному жінка вистрибнула з вікна шостого поверху: подробиці трагедії
08 жовтня 2025, 09:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »