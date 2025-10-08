Фото: полиция

5 октября в полицию поступило сообщение о повреждении часовни и надругательстве над могилами военных на кладбище в городе Сновск

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, в сентябре в Одессе задержали мужчину, который разбил несколько десятков памятников на кладбище в Пересыпском районе. Мужчине грозит до семи лет заключения.