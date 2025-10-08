Фото: поліція

5 жовтня до поліції надійшло повідомлення про пошкодження каплиці та наругу над могилами військових на кладовищі в місті Сновськ

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили речові докази.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (наруга над могилою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, у вересні в Одесі затримали чоловіка, який потрощив кілька десятків пам’ятників на кладовищі в Пересипському районі. Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.