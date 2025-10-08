08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08:44  08 жовтня
У Києві малолітні діти підпалили під'їзд багатоповерхівки
08:28  08 жовтня
На Київщині помер чоловік, який приїхав проходити військово-лікарську комісію
08 жовтня 2025, 07:36

На Чернігівщині ворожі дрони влучили у будинок та авто: є поранені

08 жовтня 2025, 07:36
Фото: РВА
Російські дрони вдарили по Семенівській громаді Чернігівської області

Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає RegioNews.

Пізно ввечері 7 жовтня росіяни атакували село Жадове. Внаслідок влучання ударного дрона типу "Молнія" у житловий будинок спалахнула пожежа. Вогнем знищено оселю та автомобіль, припаркований поруч. За медичною допомогою звернулася 70-річна жінка.

Вночі 8 жовтня в селі Чорний Ріг цієї ж громади ворожий ударний дрон поцілив у автомобіль приватного підприємства, яке займалося ремонтом доріг. 56-річний водій отримав численні осколкові поранення кінцівок і живота, перелом передпліччя та контузію. Постраждалого доставили до лікарні. Автомобіль згорів внаслідок пожежі.

Нагадаємо, 7 жовтня у Нікополі на Дніпропетровщині росіяни обстріляли підрозділ ДСНС. Постраждав рятувальник.

На Кіровоградщині з річки Інгулець дістали тіло чоловіка
08 жовтня 2025, 10:49
Популізм проти ринку: чому українці ризикують замерзнути цієї зими
08 жовтня 2025, 10:45
Ядерна загроза на Запорізькій АЕС: Росія переходить до другої фази провокацій
08 жовтня 2025, 10:29
Закупівля "із націнкою": на Закарпатті судитимуть правоохоронця за переплату майже мільйона гривень за обладнання
08 жовтня 2025, 10:13
На 92-му році життя помер перший воротар львівських "Карпат"
08 жовтня 2025, 09:58
На Харківщині під час польових робіт трактор наїхав на вибухівку
08 жовтня 2025, 09:50
Росіяни атакували Корабельний район Херсона: є загиблі та поранена
08 жовтня 2025, 09:43
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: в поліції розповіли подробиці
08 жовтня 2025, 09:39
На Сумщині ворожий дрон влучив у будинок: постраждала родина, 4-річна дівчинка – у важкому стані
08 жовтня 2025, 09:25
У Рівному жінка вистрибнула з вікна шостого поверху: подробиці трагедії
08 жовтня 2025, 09:15
