На Чернігівщині ворожі дрони влучили у будинок та авто: є поранені
Російські дрони вдарили по Семенівській громаді Чернігівської області
Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає RegioNews.
Пізно ввечері 7 жовтня росіяни атакували село Жадове. Внаслідок влучання ударного дрона типу "Молнія" у житловий будинок спалахнула пожежа. Вогнем знищено оселю та автомобіль, припаркований поруч. За медичною допомогою звернулася 70-річна жінка.
Вночі 8 жовтня в селі Чорний Ріг цієї ж громади ворожий ударний дрон поцілив у автомобіль приватного підприємства, яке займалося ремонтом доріг. 56-річний водій отримав численні осколкові поранення кінцівок і живота, перелом передпліччя та контузію. Постраждалого доставили до лікарні. Автомобіль згорів внаслідок пожежі.
Нагадаємо, 7 жовтня у Нікополі на Дніпропетровщині росіяни обстріляли підрозділ ДСНС. Постраждав рятувальник.