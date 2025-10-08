Фото: РВА

Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає RegioNews.

Пізно ввечері 7 жовтня росіяни атакували село Жадове. Внаслідок влучання ударного дрона типу "Молнія" у житловий будинок спалахнула пожежа. Вогнем знищено оселю та автомобіль, припаркований поруч. За медичною допомогою звернулася 70-річна жінка.

Вночі 8 жовтня в селі Чорний Ріг цієї ж громади ворожий ударний дрон поцілив у автомобіль приватного підприємства, яке займалося ремонтом доріг. 56-річний водій отримав численні осколкові поранення кінцівок і живота, перелом передпліччя та контузію. Постраждалого доставили до лікарні. Автомобіль згорів внаслідок пожежі.

