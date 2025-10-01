16:37  01 октября
01 октября 2025, 19:18

В Черниговской области в результате вражеского ракетного удара задерживаются пассажирские поезда

01 октября 2025, 19:18
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Черниговской области 1 октября наблюдаются перебои с электроснабжением, что привело к задержке ряда пассажирских поездов

Об изменениях в графике движения сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

В частности, задерживаются поезда №894/893 сообщением Славутич – Фастов-1 и №6862 Славутич – Чернигов. Точное время задержки не уточняется, но компания отметила, что работает над восстановлением стабильного движения.

Без электроэнергии остались отдельные районы Чернигова, а также несколько громад области – Семеновская, Корюковская, Новгород-Северская и Репкинская. Из-за этого в Чернигове временно остановлены все троллейбусные маршруты, кроме №11.

Коммунальные службы также предупреждают о возможных перебоях с водоснабжением в многоэтажках. По данным КП "Черниговводоканал", в результате отключения электроэнергии на верхних этажах домов может снизиться давление воды или полностью прекратиться подача. Энергетики работают над восстановлением питания во всех пострадавших районах.

Напомним, в Славутиче в результате вражеского удара повреждена подстанция 330, из-за чего город остался без электроэнергии. Последствия повреждения продолжают уточнять, а энергетики работают над восстановлением питания в городе и части Черниговской области.

