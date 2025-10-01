Фото: ілюстративне

У Чернігівській області 1 жовтня спостерігаються перебої з електропостачанням, що призвело до затримки низки пасажирських поїздів

Про зміни в графіку руху повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Зокрема, затримуються поїзди №894/893 сполученням Славутич – Фастів-1 та №6862 Славутич – Чернігів. Точний час затримки не уточнюється, але компанія зазначила, що працює над відновленням стабільного руху.

Без електроенергії залишилися окремі райони Чернігова, а також кілька громад області – Семенівська, Корюківська, Новгород-Сіверська та Ріпкинська. Через це у Чернігові тимчасово зупинені всі тролейбусні маршрути, крім №11.

Комунальні служби також попереджають про можливі перебої з водопостачанням у багатоповерхівках. За даними КП "Чернігівводоканал", унаслідок відключення електроенергії на верхніх поверхах будинків може знизитися тиск води або повністю припинитися подача. Енергетики працюють над відновленням живлення у всіх постраждалих районах.

Нагадаємо, в Славутичі внаслідок ворожого удару пошкоджено підстанцію 330, через що місто залишилося без електроенергії. Наслідки пошкодження продовжують уточнювати, а енергетики працюють над відновленням живлення у місті та частині Чернігівщини.