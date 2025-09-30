11:15  30 сентября
30 сентября 2025, 13:11

Последствия атаки на Черниговщину: дроны ударили по критической и транспортной инфраструктуре

30 сентября 2025, 13:11
Фото: прокуратура
В ночь на 30 сентября российские войска массированно атаковали беспилотниками город Бобровица Нежинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Под удар попали промышленное предприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры.

К счастью, пострадавших среди гражданских нет.

Напомним, в результате атаки более 26 тысяч потребителей в Нежинском районе остались без света, задерживается движение поездов.

