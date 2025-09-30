Последствия атаки на Черниговщину: дроны ударили по критической и транспортной инфраструктуре
В ночь на 30 сентября российские войска массированно атаковали беспилотниками город Бобровица Нежинского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Под удар попали промышленное предприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры.
К счастью, пострадавших среди гражданских нет.
Напомним, в результате атаки более 26 тысяч потребителей в Нежинском районе остались без света, задерживается движение поездов.
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
На Прикарпатье женщину задержали за убийство свекрови
30 сентября 2025, 13:46На Закарпатье поймали 19-летнюю девушку, которая переправляла военнообязанных через Тису
30 сентября 2025, 13:40В Полтавской области фургон столкнулся с грузовиком: есть погибший
30 сентября 2025, 13:25В Харьковской области водитель сбил женщину насмерть
30 сентября 2025, 12:45Минюст требует конфискации активов эксминистра МВД Виталия Захарченко
30 сентября 2025, 12:38В Харьковской области ветераны могут получить новую профессию – куда обращаться
30 сентября 2025, 12:30230 миллионов на пустой детдом: прокуратура расследует скандал в Запорожье
30 сентября 2025, 12:23В Конотопе во время работы ПВО ранен 79-летний мужчина
30 сентября 2025, 11:59"Легализовал" россиян в РФ: СБУ разоблачила чиновника МИД Украины, продававшего украинские паспорта россиянам
30 сентября 2025, 11:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
