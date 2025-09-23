Фото: полиция

В Нежинском и Корюковском районах взрывотехники уничтожили боевые части российских ударных беспилотников, сбивших Силы обороны

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одном из полей Нежинского района обнаружили сбитый дрон, чья боевая часть не сдетонировала. Ее обезвредили контролируемым подрывом. Аналогичное сообщение поступило из Корюковского района – там также обезвредили один сбитый вражеский беспилотник.

Полиция напоминает: в случае обнаружения боеприпасов или подозрительных предметов нельзя их трогать или передвигать. О находке следует сразу сообщить 102, военным, ГСЧС или органам местной власти. Самостоятельные действия могут быть смертельно опасны.

Напомним, ранее в Кировоградской области взрывотехники уничтожили 50-килограммовую боевую часть вражеского дрона. После падения БпЛА не сдетонировал и представлял опасность для людей.