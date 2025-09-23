Фото: поліція

У Ніжинському та Корюківському районах вибухотехніки знищили бойові частини російських ударних безпілотників, які збили Сили оборони

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В одному з полів Ніжинського району виявили збитий дрон, чия бойова частина не здетонувала. Її знешкодили контрольованим підривом. Аналогічне повідомлення надійшло з Корюківського району – там також знешкодили один збитий ворожий безпілотник.

Поліція нагадує: у разі виявлення боєприпасів чи підозрілих предметів не можна їх чіпати або пересувати. Про знахідку слід одразу повідомити на 102, військовим, ДСНС або органам місцевої влади. Самостійні дії можуть бути смертельно небезпечними.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині вибухотехніки знищили 50-кілограмову бойову частину ворожого дрона. Після падіння БпЛА не здетонував і становив небезпеку для людей.