На Чернігівщині знешкодили бойові частини збитих ворожих дронів
Нерозірвані елементи безпілотників виявили поблизу Ніжина та у Менській громаді Корюківського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Один із дронів впав на відкритій території, інший – на подвір’я приватного будинку. В обох випадках бойові частини не здетонували, тож вибухотехніки знищили їх шляхом підриву.
Правоохоронці закликають мешканців бути особливо уважними й у разі виявлення снарядів, гранат, уламків дронів чи інших підозрілих предметів негайно телефонувати за номером 102. Торкатися таких знахідок або намагатися їх перемістити категорично заборонено – це може коштувати життя.
Нагадаємо, на Кіровоградщині вибухотехніки знищили 50-кілограмову бойову частину ворожого дрона. Після падіння БпЛА не здетонував і становив небезпеку для людей.