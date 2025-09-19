12:53  19 вересня
19 вересня 2025, 13:10

На Чернігівщині знешкодили бойові частини збитих ворожих дронів

19 вересня 2025, 13:10
Фото: поліція
Нерозірвані елементи безпілотників виявили поблизу Ніжина та у Менській громаді Корюківського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Один із дронів впав на відкритій території, інший – на подвір’я приватного будинку. В обох випадках бойові частини не здетонували, тож вибухотехніки знищили їх шляхом підриву.

Правоохоронці закликають мешканців бути особливо уважними й у разі виявлення снарядів, гранат, уламків дронів чи інших підозрілих предметів негайно телефонувати за номером 102. Торкатися таких знахідок або намагатися їх перемістити категорично заборонено – це може коштувати життя.

Нагадаємо, на Кіровоградщині вибухотехніки знищили 50-кілограмову бойову частину ворожого дрона. Після падіння БпЛА не здетонував і становив небезпеку для людей.

19 вересня 2025
07 серпня 2025
