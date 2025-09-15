Фото: Національна поліція України

Вибухотехніки ліквідували небезпечні уламки збитих ворожих безпілотників у двох районах області

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

У Ніжинському та Новгород-Сіверському районах Чернігівщини поліція знешкодила бойові частини збитих ворожих безпілотників. Інциденти сталися після того, як Сили оборони України відбили повітряні атаки ворога на території області.

Вибухотехніки працюють на місці інциденту

Співробітники управління вибухотехнічної служби оперативно відреагували на повідомлення про виявлення небезпечних залишків дронів. Вони знешкодили нерозірвані бойові частини, які могли становити загрозу для місцевих жителів і об’єктів інфраструктури.

Під час попередніх виїздів фахівці вже ліквідували кілька схожих випадків, що підтверджує ефективність системи реагування на подібні загрози.

Мешканців закликають дотримуватися правил безпеки та повідомляти про виявлення підозрілих предметів. Поліція наголошує, що у разі виявлення уламків бойових дронів заборонено їх піднімати чи переміщувати самостійно.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі жінка понад два тижні живе поруч із уламками ракети після обстрілу. Попри численні звернення до поліції, ДСНС та міської ради, ситуацію досі не вдалося врегулювати.