12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 16:41

На Чернігівщині вибухотехніки ліквідували уламки ворожих дронів

15 вересня 2025, 16:41
Фото: Національна поліція України
Вибухотехніки ліквідували небезпечні уламки збитих ворожих безпілотників у двох районах області

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

У Ніжинському та Новгород-Сіверському районах Чернігівщини поліція знешкодила бойові частини збитих ворожих безпілотників. Інциденти сталися після того, як Сили оборони України відбили повітряні атаки ворога на території області.

Вибухотехніки працюють на місці інциденту

Співробітники управління вибухотехнічної служби оперативно відреагували на повідомлення про виявлення небезпечних залишків дронів. Вони знешкодили нерозірвані бойові частини, які могли становити загрозу для місцевих жителів і об’єктів інфраструктури.

Під час попередніх виїздів фахівці вже ліквідували кілька схожих випадків, що підтверджує ефективність системи реагування на подібні загрози.

Мешканців закликають дотримуватися правил безпеки та повідомляти про виявлення підозрілих предметів. Поліція наголошує, що у разі виявлення уламків бойових дронів заборонено їх піднімати чи переміщувати самостійно.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі жінка понад два тижні живе поруч із уламками ракети після обстрілу. Попри численні звернення до поліції, ДСНС та міської ради, ситуацію досі не вдалося врегулювати.

15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
