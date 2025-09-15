Місто Ніжин на Чернігівщині пережило найбільшу атаку ворога від початку війни
Протягом 14-15 вересня Ніжин зазнав наймасованішого повітряного удару від початку повномасштабної війни
Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола у відеозверненні, передає RegioNews.
За його словами, у місті понад 16 годин безперервно тривала повітряна тривога, є влучання по критичній інфраструктурі.
"Десятки ворожих дронів атакували нашу громаду. На жаль, були влучання по декількох об'єктах критичної інфраструктури. По одному підприємству було подвійне ураження, в результаті чого тимчасово було відсутнє енергопостачання, водопостачання в окремих районах нашого міста", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, 14 вересня у центрі Ніжина посеред дня впали уламки збитого безпілотника. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.