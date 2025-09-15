12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 15:44

Місто Ніжин на Чернігівщині пережило найбільшу атаку ворога від початку війни

15 вересня 2025, 15:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Протягом 14-15 вересня Ніжин зазнав наймасованішого повітряного удару від початку повномасштабної війни

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола у відеозверненні, передає RegioNews.

За його словами, у місті понад 16 годин безперервно тривала повітряна тривога, є влучання по критичній інфраструктурі.

"Десятки ворожих дронів атакували нашу громаду. На жаль, були влучання по декількох об'єктах критичної інфраструктури. По одному підприємству було подвійне ураження, в результаті чого тимчасово було відсутнє енергопостачання, водопостачання в окремих районах нашого міста", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 14 вересня у центрі Ніжина посеред дня впали уламки збитого безпілотника. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.

Чернігівська область Чернігівщина Ніжин атака війна РФ
