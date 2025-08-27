На Черниговщине начали тестировать новую систему воздушной тревоги

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Новая система позволяет более точно информировать население об уровне угроз в конкретных районах области, что повышает эффективность реагирования на воздушные тревоги.

Глава ОГА призвал жителей внимательно реагировать на сигналы тревоги, а также использовать специальное мобильное приложение для получения уведомлений.

Как известно, в Кировоградской и Львовской областях воздушная тревога будет объявлена по районам.

Напомним, такое нововведение уже действует и в Сумской области. Там с 6 августа воздушную тревогу объявляют по районам, а не по всей области, как было раньше.