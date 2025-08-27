На Чернігівщині почали тестувати нову систему повітряної тривоги

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Від сьогодні, 27 серпня, у Чернігівській області розпочинається тестовий запуск диференційованої системи повітряної тривоги

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Нова система дозволяє більш точно інформувати населення про рівень загрози в конкретних районах області, що підвищує ефективність реагування на повітряні тривоги.

Голова ОДА закликав мешканців уважно реагувати на сигнали тривоги, а також використовувати спеціальний мобільний додаток для отримання сповіщень.

Як відомо, у Кіровоградській та Львівській областях повітряну тривогу оголошуватимуть по районах.

Нагадаємо, таке нововведення вже діє і на Сумщині. Там від 6 серпня повітряну тривогу оголошують по районах, а не по всій області, як було раніше.