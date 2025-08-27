Фото: pixabay

У Ніжинському районі двоє місцевих мешканців незаконно отримали понад 200 тисяч гривень компенсацій за нібито пошкоджене обстрілами житло

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що чоловіки подали підроблені документи про зруйновані внаслідок обстрілів будинки. На підставі цих довідок вони незаконно отримали з держбюджету понад 200 тисяч гривень компенсаційних виплат.

Правоохоронці викрили схему та зібрали докази. Обвинувальні акти передали до суду.

За шахрайство фігурантам загрожує штраф, громадські роботи або до трьох років обмеження волі.

