07:59  27 серпня
07:36  27 серпня
00:55  27 серпня
27 серпня 2025, 07:45

На Чернігівщині викрили шахрайство з виплатами за зруйноване житло

27 серпня 2025, 07:45
Фото: pixabay
У Ніжинському районі двоє місцевих мешканців незаконно отримали понад 200 тисяч гривень компенсацій за нібито пошкоджене обстрілами житло

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що чоловіки подали підроблені документи про зруйновані внаслідок обстрілів будинки. На підставі цих довідок вони незаконно отримали з держбюджету понад 200 тисяч гривень компенсаційних виплат.

Правоохоронці викрили схему та зібрали докази. Обвинувальні акти передали до суду.

За шахрайство фігурантам загрожує штраф, громадські роботи або до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, на Житомирщині керівника лікарні підозрюють у заробітку на фіктивних обстеженнях пацієнтів. Фігуранту загрожує увʼязнення.

25 серпня 2025
21 серпня 2025
19 серпня 2025
19 серпня 2025
27 серпня 2025, 09:45
27 серпня 2025, 09:39
27 серпня 2025, 09:32
27 серпня 2025, 09:16
27 серпня 2025, 09:02
27 серпня 2025, 08:51
27 серпня 2025, 08:49
27 серпня 2025, 08:40
27 серпня 2025, 08:37
27 серпня 2025, 08:27
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
