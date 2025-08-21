Фото: поліція Чернігівської області

Сьогодні, 21 серпня, на Чернігівщині зафіксовано атаку російських безпілотників на населені пункти Корюківського району

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Внаслідок влучань постраждали дві жінки, 1959 та 1979 років народження, які перебували на власних подвір'ях у момент обстрілу.

Поліцейські оперативно зафіксували наслідки атаки та документують шкоду, завдану інфраструктурі й приватним об'єктам. Крім того, правоохоронці збирають докази для розслідування воєнних злочинів, скоєних окупантами на території області.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за воєнні злочини. Розслідування проводиться з метою встановлення повного кола обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовані влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовані падіння уламків збитих повітряних цілей.