18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 18:00

На Чернігівщині окупанти атакували села дронами: постраждали двоє жінок

21 серпня 2025, 18:00
Фото: поліція Чернігівської області
Сьогодні, 21 серпня, на Чернігівщині зафіксовано атаку російських безпілотників на населені пункти Корюківського району

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Внаслідок влучань постраждали дві жінки, 1959 та 1979 років народження, які перебували на власних подвір'ях у момент обстрілу.

Поліцейські оперативно зафіксували наслідки атаки та документують шкоду, завдану інфраструктурі й приватним об'єктам. Крім того, правоохоронці збирають докази для розслідування воєнних злочинів, скоєних окупантами на території області.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за воєнні злочини. Розслідування проводиться з метою встановлення повного кола обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовані влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовані падіння уламків збитих повітряних цілей.

Трьох жителів Рівненщини підозрюють у незаконній вирубці дерев на 300 тис. грн
21 серпня 2025, 17:41
На Київщині затримали чоловіка, який отримав 10 тис. доларів за "допомогу" з військовим обліком
21 серпня 2025, 16:57
Завод на Закарпатті, куди влучили росіяни, досі горить
21 серпня 2025, 15:59
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Україна зможе виробляти понад 200 ракет "Фламінго" на місяць
21 серпня 2025, 18:47
"Ми реалістичні": Андрій Єрмак розповів, чи буде Україна поступатися територіями
21 серпня 2025, 18:17
Колишню директорку ліцею на Харківщині підозрюють у просуванні російської освіти
21 серпня 2025, 17:47
На Прикарпатті аферисти вкрали з рахунку жінки десятки тисяч гривень
21 серпня 2025, 17:35
У Запоріжжі викрили чиновника на розкраданні коштів
21 серпня 2025, 17:23
На Харківщині до вересня відкриють фабрику-кухню для шкільних обідів
21 серпня 2025, 17:20
В українських чиновників вилучили прихованих активів на 30 млн грн
21 серпня 2025, 17:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
